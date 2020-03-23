Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал ситуацию по коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Активность коронавируса COVID-19 может значительно снизиться в апреле – мае 2020 года. Об этом заявил главный внештатный специалист – эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, как сообщает Агентство "Москва".
"Благоприятный сценарий, что он исчезнет, но это маловероятно. Потому что он получил довольно широкое распространение. Но я думаю, что его активность в России снизится с изменением сезона года: в апреле – мае активность распространения вируса должна резко упасть", – заявил эксперт.
Брико также раскритиковал сообщения о распространении вируса среди большей части населения. Он подчеркнул, что современные меры сдерживания позволяют исключить подобный сценарий.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.
Собянин выступил с обращением к москвичам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: