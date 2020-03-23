Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал ситуацию по коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Активность коронавируса COVID-19 может значительно снизиться в апреле – мае 2020 года. Об этом заявил главный внештатный специалист – эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, как сообщает Агентство "Москва".

"Благоприятный сценарий, что он исчезнет, но это маловероятно. Потому что он получил довольно широкое распространение. Но я думаю, что его активность в России снизится с изменением сезона года: в апреле – мае активность распространения вируса должна резко упасть", – заявил эксперт.

Брико также раскритиковал сообщения о распространении вируса среди большей части населения. Он подчеркнул, что современные меры сдерживания позволяют исключить подобный сценарий.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.

