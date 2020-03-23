Мишустин согласился усилить ответственность за нарушение карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение карантина.
"Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума", – цитирует его ТАСС.
"Я бы хотела еще сказать о необходимости помещения под карантин всех прибывших граждан государств мира, по отчетным цифрам 69 тысяч 632 человека преодолели государственную границу РФ и были подвергнуты сантирно-карантинному контролю. Но под медицинское наблюдение и под карантин – это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан – помещено меньше примерно на 8 %", – объяснила Попова.
По мнению главы кабмина, общие усилия органов власти и медиков позволяют держать ситуацию на контроле. Премьер-министр сообщил, что совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой было сформулировано поручение Росздравнадзору проверить готовность регионов на наличие необходимого количества койко-мест и оборудования. Мишустин подчеркнул, что регионы должны провести учения по ликвидации ЧС, уделив внимание взаимодействию ведомств.
Помимо этого, он призвал правительство четко расставить приоритеты в расходах по поддержке экономики в условиях коронавируса и не давать людям пустых обещаний. Премьер добавил, что необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов. В частности, речь идет об отсрочке выплаты и реструктуризации в 2020 году региональных долгов по уже полученным бюджетным кредитам.
Глава кабмина обратил внимание, что нужно привлекать бизнес для координации усилий в борьбе с COVID-19 и его последствиями. Он также дал поручение организовать возможность дистанционного выделения пособий гражданам, которым это необходимо.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Мэр попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.
Собянин обратился к москвичам по ситуации с коронавирусом
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