Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил виды транспорта с точки зрения их безопасности в условиях коронавируса, передает телеканал "Звезда".
По его словам, опаснее всего в том транспорте, где максимальная "скученность" людей. Таким образом, самым безопасным остается личный транспорт.
В то же время, он отметил, что бояться метро не стоит, поскольку там будут вводиться системы тепловизоров и фильтрации воздуха.
Между автобусами и такси инфекционист советует выбирать последний вид передвижения. При этом он напомнил, что в Москве весь общественный транспорт снаружи и внутри обрабатываются специальным антибактериальным средством, поэтому опасаться, по мнению врача, нечего.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом. То же касается других объектов физической культуры и спорта города с массовым посещением людей. Ограничение действует до особого распоряжения.
С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.
В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.
В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.
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