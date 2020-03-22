Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Среди заболевших есть граждане других государств.

Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы. Всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания.

Также установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Они находятся под наблюдением врачей.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367. Выявлен 61 новый пациент из шести регионов. Коронавирус, помимо Москвы, выявлен у пациентов в Новгородский области, Кировской, Архангельской, Брянской областях и в Удмуртии.

Под медицинским контролем остаются более 52,7 тысячи человек. По словам специалистов, распространение коронавируса в РФ связано с завозами из Европы. Оперштаб напоминает о необходимости самоизолирования после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о строительстве дополнительных инфекционных боксов в ряде регионов РФ. Он добавил, что такое решение было принято после детального изучения опыта Китая. По его словам, у РФ с китайскими партнерами "остались достаточно хорошие связи на уровне строителей".

Всего в мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

