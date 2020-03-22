В регионах России построят дополнительные инфекционные боксы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Правительство РФ приняло решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-1".

"Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что такое решение было принято после детального изучения опыта Китая. По его словам, у РФ с китайскими партнерами "остались достаточно хорошие связи на уровне строителей".

"У нас три готовых варианта для различных форм строительства, уже подготовлена и утверждена документация. Мы надеемся, что нам это не понадобится", – заключил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что работы по возведению инфекционного центра в ТиНАО идут беспрецедентно высокими темпами. Заммэра Андрей Бочкарев отметил, что в проекте задействовано порядка пяти тысяч специалистов. Стройка продолжается круглосуточно.

Планы по строительству инфекционной больницы в ТиНАО Сергей Собянин озвучил 10 марта. Он обратил внимание, что здание возведут в короткие сроки. Площадь инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров.

По словам мэра, он станет дополнением стационара в Коммунарке. Туда при необходимости будут отправлять пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.

В России количество случаев заражения в России составляет 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

