В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Среди пациентов есть ребенок, родителей которого ранее госпитализировали в стационары. Девочка находится на лечении в больнице имени Башляевой.

Установлен круг близких контактов заболевших, в том числе пассажиры рейсов, которыми они летели заболевшие, и водители, забиравшие пациентов из аэропорта. Два человека из близких контактов госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей. Всего в Москве зафиксировано 137 случаев заболевания.

Заболевшие прибыли следующими рейсами:

SU 2381 Женева – Москва 09.03.2020;

ТК 419 Стамбул – Москва 15.03.2020.

В Оперштабе призывают их пассажиров вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медработники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 253 до 306. Они посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта. Запрещается проведение массовых мероприятий, численность которых может превысить 50 человек. С 21 марта школьники Москвы и Подмосковья уходят на каникулы до 12 апреля.