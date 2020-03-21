Роспотребнадзор обязал закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского управления.

То же касается других объектов физической культуры и спорта города с массовым посещением людей. Ограничение действует до особого распоряжения. В случае невыполнения постановления будут применяться меры в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 253 до 306. Из 53 новых пациентов шестеро – в Москве.

Они посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.