Как меняют работу школы, больницы и театры в Москве из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса музеи, школы, университеты, больницы и развлекательные заведения в столице переходят на новый режим работы. Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий, рассчитанных более чем на 50 человек. Рассказываем, какие ограничения уже действуют и какие еще будут введены в Москве.



Детские сады, школы и университеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уроки в столичных школах отменят с 21 марта до 12 апреля. Вместе с тем занятия в детских садах, дошкольных группах и в 1-4 классах по-прежнему будут идти, но по новым правилам. Так, для детей в начальной школе, у которых нет возможности оставаться дома, откроются дежурные группы численностью до 12 человек. В дошкольных группах по-прежнему разрешено свободное посещение.

На дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса перешли столичные университеты. Среди них МГУ имени Ломоносова, МГИМО, ВШЭ, МГТУ имени Баумана, РЭУ имени Плеханова и другие.

Кроме того, временно приостановлена программа "Московское долголетие". Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой ограничить по возможности контакты с внешним миром, а также не покидать квартиру без необходимости.



Городские больницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Запрет на посещение временно ввели в московских больницах. В связи с этим для передачи вещей и продуктов пациентам организуют специальные места, а о самочувствии родственника в определенные часы можно будет узнать у лечащего или дежурного врача. Помимо этого, отменена плановая диспансеризация населения в поликлиниках города.



Развлекательные заведения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 10 апреля закрыт парк развлечений "Остров мечты". Люди, которые уже приобрели билеты, могут их сдать или поменять. Для этого надо отправить письмо на tickets@dreamisland.ru.

Свою работу с 17 марта до 10 апреля прекратил и Московский зоопарк. При желании горожане смогут наблюдать за животными онлайн. Открытый лекторий зоопарка также "переезжает" в соцсети.

До 10 апреля отменил представления и Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Уже приобретенные билеты жители столицы могут вернуть по установленным правилам.



Музеи, театры, выставки и фестивали

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коронавирус повлиял и на культурную жизнь Москвы. Так, выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство", которая стала самой популярной в этом сезоне, досрочно закрыли.

Кроме того, перенесен Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который должен был пройти с 22 по 29 апреля. Новые даты пока не определены и будут названы позднее.

Временно приостановлена работа театров – спектакли отменены в "Современнике", в театре на Таганке и Вахтанговском театре. Также не будет выступлений на сцене Большого театра.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина первым из федеральных приостановил работу до 10 апреля. А с 18 марта прекратит принимать посетителей Государственная Третьяковская галерея. Ранее закрылись Музей современного искусства "Гараж", Музей русского импрессионизма и другие.

Частично массовые мероприятия отменяет ВДНХ: закрыты музеи, культурные и образовательные центры, выставки, досуговые учреждения и предприятия общественного питания, которые рассчитаны на 50 и более гостей. Об отмене групповых экскурсий, массовых мероприятий также заявили в "Лужниках".

Кинотеатры

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Столичный кинотеатр "Иллюзион" временно закрыт из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, свою работу приостановили кинотеатры "Москино".

А сеть кинотеатров "Каро" и объединенная сеть кинотеатров "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино" в связи с угрозой распространения инфекции вводят ограничения: на один сеанс будут продавать не более 50 билетов.

Неделя моды в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Не состоится в этом году Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Решение отменить главное fashion-событие столицы приняли организаторы мероприятия, чтобы не подвергать опасности участников и гостей. Оно должно было пройти в московском "Манеже" с 31 марта по 4 апреля.

Кафе и рестораны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что кафе и рестораны продолжат работу. Он пояснил, что указ мэра по поводу запрета на проведение мероприятий с участием более 50 человек не распространяется на предприятия общественного питания.

"В указе написано, что это относится к развлекательным, досуговым учреждениям. Ресторанов пока это не касается", – сказал Немерюк.

Концерты

Государственный Кремлевский дворец отменил все мероприятия, запланированные до 10 апреля. В это время здесь должны были пройти концерты Тото Кутуньо, Мирей Матье и многие другие события.

Все массовые мероприятия, запланированные на период до 10 апреля на площадке подмосковного Crocus City Hall, тоже отменяются. На сайте сообщается, что информация о новых датах появится в ближайшее время.

Запланированный на 21 марта концерт Егора Крида во дворце спорта "Мегаспорт" перенесли на 18 апреля. Уточняется, что все купленные билеты действительны. Вместе с тем отменено ледовое шоу "Россия, вперед", которое должно было состояться в ДС "Мегаспорт" 29 марта.

О приостановке проведения массовых мероприятий до 10 апреля сообщил и московский ГлавClub Green Concert, говорится на его сайте. Большинство запланированных концертов перенесут.

Концерт группы "Чайф", который должен был состояться 20 марта на "ВТБ Арене", сместили на 30 октября. Купленные билеты остаются действительными.

Транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения вводятся и в наземном транспорте: пассажиры не смогут купить билет у водителей столичных трамваев, троллейбусов, автобусов и электробусов.



Соболева Илона