ВДНХ частично отменяет массовые мероприятия из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВДНХ частично отменяет массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба выставки.

С 17 марта временно закрываются музеи, выставки, образовательные и культурные центры, предприятия общественного питания и учреждения досуга, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей.

Подробную информацию об объектах, закрытых для посещения, и отмененных событиях можно уточнить на сайте vdnh.ru, по телефону справочной службы, а также по телефонам и на интернет-страницах конкретных объектов.

Общая территория выставки, включая парк "Останкино", спортивные площадки, ряд объектов и предприятий общественного питания остается открытой для посетителей.

Ранее в Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты".

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.