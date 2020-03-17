Учащиеся 1–4 классов смогут учиться в маломерных группах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московские школы отменят занятия с 21 марта по 12 апреля. При этом занятия в детских садах, дошкольных группах, 1–4 классах останутся доступны.
"Со следующей недели школы закрываются. Но, конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями", – сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, по запросам родителей в начальных классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будут мерить температуру тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. В дошкольных группах сохранится свободное посещение: родители сами могут принять решение, вести ли ребенка.
До особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы "Московское долголетие" и досуговые мероприятия численностью участников свыше 50 человек.
С 21 марта в Москве закроют все школы
Больницы столицы временно недоступны для посещения. Самоизолироваться на 14 дней необходимо гражданам, прибывшим из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающим с ними лицам.
Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболели более 167,5 тысячи человек.
В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре, четверо выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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