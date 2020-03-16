Вирусолог рассказала о способах изготовления антисептика для рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала, как самим изготовить антибактериальное средство для рук, сообщает "Вечерняя Москва".

Для первого рецепта понадобятся 14,5 миллилитра глицерина, 750 миллилитров изопропилового или 800 миллилитров обычного спирта, 20 миллилитров дистиллированной воды и 42 миллилитра перекиси водорода.

Во втором случае нужно смешать гель алое и 160 миллилитров медицинского спирта.

Также средство для рук можно сделать из одной столовой ложки воды, пяти столовых ложек водки, пяти капель эфирного масла лаванды, одной чайную ложку сока алоэ и пяти граммов хлоргексидина.

Селькова подчеркнула, что использование антибактериального геля не заменит мытье рук водой и мылом. Она ссылается на мнение медиков, что грамотное мытье с гигиеническими средствами лучше смывает вирус, чем обработка дезинфицирующими средствами.

Вирусолог посоветовала сначала мыть руки, а потом наносить антисептик. Если такой возможности нет, тогда можно использовать спиртосодержащие влажные салфетки или продезинфицировать кисти спиртом.

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