Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

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Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса. Об этом сообщает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран", – цитирует РИА Новости слова канцлер.

По ее словам, предполагается ввести "запрет на въезд с небольшими исключениями" на срок в 30 дней. Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно. Она добавила, что соответствующие задачи поручены МВД и МИД ФРГ.

Попасть в ЕС не смогут граждане "третьих стран". При этом исключения будут действовать для граждан Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Им будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.

