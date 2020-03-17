Студентов четырех вузов Москвы перевели на дистанционное обучение

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Студенты МГУ, МГИМО, ВШЭ и РНИМУ с 17 марта перешли на дистанционную форму обучения.
Во ВШЭ такой режим работы продлится до конца учебного года, сообщила пресс-служба вуза. Студенты будут учиться с помощью онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype.
Дисциплины, которые нельзя освоить дистанционно, будут перенесены на более поздние сроки. При этом ВШЭ не закрывает кампусы – библиотеки и столовые продолжат работу.
Также сохраняется возможность запланировать очную индивидуальную консультацию. Кроме того, университет не отменяет научные мероприятия, но советует использовать для их проведения дистанционные форматы.
15 марта Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение. В ведомстве подчеркнули, что данная мера поможет противодействовать распространению коронавируса.
Количество заболевших коронавирусом в РФ достигло 63 человек
16 марта в Москве ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.
Из них 90 – у россиян, двое – граждане КНР, один – Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.
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