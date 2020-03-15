Факультеты СПбГУ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Факультеты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) переводят на дистанционное обучение в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Юридический факультет, Высшая школа менеджмента, факультет свободных искусств и наук, восточный факультет, факультет международных отношений, математики и компьютерных наук издали приказы о необязательном посещении занятий всех видов по образовательным программам, реализуемым коллективами этих подразделений", – заявили в университете.

Каждый факультет, как уточняется, предоставит график перевода занятий в дистанционный режим.

Ранее сообщалось, что аналогичную систему удаленного образования будут применять в Южном федеральном университете. Начиная с 16 марта студентам можно будет обучаться в онлайн-формате и по индивидуальным планам.

В воскресенье, 15 марта, Минобрнауки РФ порекомендовало российским вузам перевести студентов на дистанционное обучение. В ведомстве подчеркнули, что данная мера поможет противодействовать распространению коронавируса COVID-19 в стране.

C 16 марта также вводится свободное посещение в школах Москвы. Родителям достаточно будет поставить руководство образовательного учреждения в известность. Более того, в отдельных школах введен карантин.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались. В РФ на данный момент подтверждено 63 случая заражения коронавирусом.

