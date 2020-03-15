Роспотребнадзор рекомендовал пользоваться бесконтактной оплатой из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесконтактные платежи являются наиболее безопасными в условиях распространения коронавируса COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что вирус может сохраняться на бумажных деньгах, как сообщает ТАСС.

"Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления, таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки", – заявили в ведомстве.

Эксперты отметили, что вариант оплаты банковскими картами также недостаточно безопасен из-за необходимости вводить пин-код. При этом уточняется, что Всемирная организация здравоохранения не запрещает пользоваться банкнотами.

"Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени. Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3 – 4 дня, на пластиковых – до 9 дней", – объяснили в Роспотребнадзоре.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались. В РФ на данный момент подтверждено 63 случая заражения коронавирусом.

