Роспотребнадзор рекомендовал пользоваться бесконтактной оплатой из-за COVID-19

15 марта, 21:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесконтактные платежи являются наиболее безопасными в условиях распространения коронавируса COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что вирус может сохраняться на бумажных деньгах, как сообщает ТАСС.
"Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления, таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки", – заявили в ведомстве.
Эксперты отметили, что вариант оплаты банковскими картами также недостаточно безопасен из-за необходимости вводить пин-код. При этом уточняется, что Всемирная организация здравоохранения не запрещает пользоваться банкнотами.
"Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени. Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3 – 4 дня, на пластиковых – до 9 дней", – объяснили в Роспотребнадзоре.
Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались. В РФ на данный момент подтверждено 63 случая заражения коронавирусом.
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