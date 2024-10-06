Токаев заявил, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

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За строительство АЭС на территории Казахстана должен отвечать международный консорциум, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

"Это не простой вопрос, правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями", – передает ТАСС его слова.

Референдум по вопросу возведения станции проходит в Казахстане 6 октября.

Ранее было принято решение о строительстве АЭС малой мощности в Джизакской области Узбекистана. Новая атомная станция будет иметь мощность 330 мегаватт. В рамках реализации проекта "Росатом" выступит генеральным подрядчиком.