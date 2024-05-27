Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности

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Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС малой мощности в Джизакской области. Об этом сообщается в телеграм-канале "Росатома".

"В ходе визита президента РФ в Узбекистан в присутствии глав государств подписан документ, расширяющий сотрудничество между странами для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту", – отмечается в публикации.

В госкорпорации уточнили, что новая атомная станция будет иметь мощность 330 мегаватт. В рамках реализации проекта "Росатом" выступит генеральным подрядчиком. Территорию, где будет располагаться АЭС, уже обследовали, ее безопасность подтвердили специалисты.

В свою очередь, глава корпорации Алексей Лихачев уточнил, что к строительству планируется приступить этим летом. В эфире Первого канала он также уточнил, что за финансирование отвечает Ташкент.

26 мая Владимир Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом.

До этого стало известно, что Москва и Ташкент обсуждают строительство АЭС, медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса, а также металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак". Республика в этом году ожидает около 5 миллиардов долларов российских инвестиций.