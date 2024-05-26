26 мая, 21:04Общество
Путин возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте
Фото: ТАСС/POOL/Андрей Гордеев
Владимир Путин после прибытия в Ташкент направился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к Монументу независимости. Об этом сообщает ТАСС.
После церемонии президент РФ вместе с главой республики Шавкатом Мирзиеевым ознакомился с краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент".
Также российскому лидеру рассказали об архитектурных особенностях Монумента независимости, после главы стран сделали совместную фотографию и отправились на неформальное общение, добавил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вечером 26 мая Путин прибыл в Узбекистан, где пройдут его переговоры с главой страны Шавкатом Мирзиеевым. Визит продлится два дня. В ходе переговоров лидеры планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональным проблемам.
Ранее сообщалось, что Москва и Ташкент взаимодействуют по вопросу строительства в Узбекистане атомной станции с малыми ядерными реакторами. Кроме того, стороны обсуждают строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса, а также металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак".
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