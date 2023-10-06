Путин заявил об успешном развитии отношений между РФ и Узбекистаном

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Отношения между Россией и Узбекистаном развиваются весьма успешно. Об этом заявил Владимир Путина на встрече с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.

"Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем", – цитирует президента РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание, что развитие отношений между странами осуществляется по всем направлениям. Он поблагодарил Мирзиеева за личное участие в процессе.

До этого разговор между политиками состоялся в августе. В ходе телефонной беседы они обсудили стратегическое партнерство государств и приняли решение активизировать двусторонние контакты.