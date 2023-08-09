Путин обсудил с президентом Узбекистана развитие стратегического партнерства

Фото: ТАСС/Iranian Presidency Office

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудил стратегическое партнерство двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", – говорится в сообщении.

Ранее российский лидер поздравил Шавката Мирзиеева по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан. Путин подчеркнул, что российская сторона высоко ценит принципиальную линию Узбекистана, направленную на поддержку партнерства и союзничества с Москвой. Президент РФ выразил уверенность, что совместная работа двух государств обеспечит координацию в региональных и международных делах.

Как уточнил Путин, это партнерство отвечает желаниям российского и узбекистанского народов. Глава государства также пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, благополучия и успехов.



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