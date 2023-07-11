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13:31

Политика

Действующий президент Узбекистана Мирзиеев победил на выборах главы государства

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Это следует из итоговых данных ЦИК республики.

Досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля. Итоговая явка на голосование составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей.

Накануне Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан. Президент подчеркнул, что российская сторона высоко ценит принципиальную линию Узбекистана, направленную на поддержку партнерства и союзничества с Москвой.

В Москве тысячи граждан Узбекистана проголосовали на президентских выборах

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