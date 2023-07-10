Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием в президенты Узбекистана

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Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан, следует из телеграммы на сайте Кремля.

"Убедительная победа на выборах подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан", – говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что российская сторона высоко ценит принципиальную линию Узбекистана, направленную на поддержку партнерства и союзничества с Москвой. Президент РФ выразил уверенность, что совместная работа двух государств обеспечит координацию в региональных и международных делах.

Партнерство, уточнил Путин, отвечает желаниям российского и узбекистанского народов. Глава государства также пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, благополучия и успехов.

10 июля стало известно, что Мирзиеев был переизбран на пост президента республики. Согласно предварительным данным ЦИК, он набрал 87,05% голосов. Председатель избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев рассказал, что явка избирателей составила 79,8% к моменту закрытия участков.

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