Путин внес в Думу проект о ратификации соглашения с Узбекистаном о таможенных службах

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Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб. Соответствующий документ находится в думской электронной базе.

В соглашении говорится, что представительства будут действовать на основе законодательства своих государств. Возглавлять их будут руководители представительств таможенных служб.

В качестве основных функций таможенной службы в документе указывают представление интересов таможенной службы своего государства по вопросам таможенного регулирования, оказание содействия развитию таможенного сотрудничества между двумя государствами, участие в согласовании решений таможенных служб государств сторон в области таможенного дела.

Ранее Узбекистан договорился с "Газпромом" на ПМЭФ о поставках российского газа в течение двух лет. Закупки начнут с 1 октября, их объем составит примерно 2,8 миллиарда кубометров в год.

В рамках соглашения действуют полные коммерческие условия. Контракт призван помочь закрыть потребности Узбекистана в природном газе, чтобы комфортно пережить осенне-зимний сезон.

Компания "Газпром нефть" представила проект "Энергия в людях" на ПМЭФ