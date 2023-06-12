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11:11

Экономика

"Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

"Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку" после ежегодного техобслуживания на газопроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Транспортировка газа сегодня возобновлена", – говорится в сообщении.

Плановые профилактические работы проходили на газопроводе в период с 5 по 12 июня. Ранее их согласовали все заинтересованные стороны.

Ранее "Газпром" опроверг информацию о передаче холдингу компании BOTAS. Газовая компания принадлежит турецкой TPAO. Переговоров о ее передаче российскому холдингу не велось, сообщили в "Газпроме".

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