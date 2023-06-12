11:11Экономика
"Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку"
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
"Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку" после ежегодного техобслуживания на газопроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
"Транспортировка газа сегодня возобновлена", – говорится в сообщении.
Плановые профилактические работы проходили на газопроводе в период с 5 по 12 июня. Ранее их согласовали все заинтересованные стороны.
Ранее "Газпром" опроверг информацию о передаче холдингу компании BOTAS. Газовая компания принадлежит турецкой TPAO. Переговоров о ее передаче российскому холдингу не велось, сообщили в "Газпроме".
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