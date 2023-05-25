18:43Экономика
В "Газпроме" опровергли информацию о передаче холдингу турецкой компании BOTAS
Фото: depositphotos/Mehaniq
Руководство "Газпрома" назвало не соответствующей действительности информацию о передаче холдингу турецкой компании BOTAS, сообщается в телеграм-канале холдинга.
"Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности, – указано в уведомлении.
Ранее в СМИ сообщалось, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на сумму 600 млн долларов. Платеж был отложен до 2024 года. Отмечается, что решение связано с ростом цен на энергоносители.
Как уточнили журналисты, отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь четырех миллиардов долларов.
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