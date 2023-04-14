Турция продолжит закупать российский газ после начала использования нового месторождения

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Турция после начала использования газа с месторождения "Сакарья" в Черном море хочет продолжать закупать импортный газ, в том числе российский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора Турецкой нефтяной компании Мелиха Хан Бильгина.

Вместе с тем он допустил, что подача газа с нового месторождения позволит Анкаре обсуждать с зарубежными партнерами возможное предоставление скидки на газ.

Он добавил, что на сегодняшний день 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа, а Россия является ключевым поставщиком газа в Турцию, поставляя в республику ежегодно свыше 40% всего импортного газа.

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях.

Главы двух государств выразили удовлетворение позитивной динамики в торгово-экономической сфере, а также подчеркнули успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".

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