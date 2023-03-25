Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МИД РФ.

"Обсуждены актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях", – отметили в ведомстве.

В рамках разговора лидеры стран выразили удовлетворение позитивной динамики в торгово-экономической сфере. Главы государств подчеркнули успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".

В российском МИД отметили, что Эрдоган поблагодарил Путина за оказанную помощь в ликвидации последствий землетрясения, включая формирование российского полевого госпиталя в Хатае.

Лидеры России и Турции подняли вопрос проработки возможности налаживания поставок из России строительных материалов, которые необходимы для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.

Кроме того, Эрдоган оценил согласие России на продление на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. Однако он высказал понимание настроений России в достижении полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России.

В министерстве сообщили, что главы стран затронули сирийскую проблематику, подчеркивая важность продолжения нормализации турецко-сирийских отношений. Эрдоган отметил, что в этой связи конструктивную посредническую роль играет Россия.

"Пользуясь случаем, Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан", – заключили в ведомстве.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на проведение телефонного разговора с Владимиром Путиным в ближайшие 2 дня.

Турецкий лидер заявил, что входе прошлого телефонного разговора активно обсуждал с российским президентом реализацию зерновой сделки и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах. Эрдоган также уточнил, что проводил обсуждения с российским коллегой по поводу отправки сельхозпродукции беднейшим африканским странам.



Эрдоган поговорил по телефону с Путиным

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