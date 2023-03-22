Эрдоган заявил, что планирует разговор с Путиным в ближайшие 2–3 дня

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на проведение телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие 2 дня. Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу NTV.

"В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с господином Путиным", – заявил он.

Турецкий президент заявил, что активно обсуждал с Путиным реализацию зерновой сделки и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах. Эрдоган также уточнил, что проводил обсуждения с российским коллегой по поводу отправки сельхозпродукции беднейшим африканским странам.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что страна готова оказать содействие для начала поставки удобрений из России на мировые рынки.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 14 марта заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, причем пакетом и на прежних условиях. В ведомстве объяснили такой срок действия соглашения отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Путин впоследствии заявил, что если Россия через 60 дней не продлит зерновую сделку, то бесплатно поставит нуждающимся странам Африки продовольствие. Он подчеркнул, что Москва добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам в Африку продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств континента продукции, внося тем самым вклад в обеспечение их продовольственной и энергетической безопасности.

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