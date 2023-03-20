РФ поставит зерно Африке бесплатно в случае непродления зерновой сделки – Путин

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Если Россия через 60 дней не продлит зерновую сделку, то бесплатно поставит нуждающимся странам Африки продовольствие. Об этом сообщил Владимир Путин на международной парламентской конференции "Россия – Африка в многонациональном мире".

Он напомнил, что Москва готова поставить удобрения странам Африки бесплатно, но, по его словам, Запад не дает этого делать.

Российский лидер подчеркнул, что Москва добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам в Африку продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств континента продукции, внося тем самым вклад в обеспечение их продовольственной и энергетической безопасности.

Президент также сообщил, что решение о дальнейшем участии России в Черноморской зерновой сделке будет приниматься только при учете позиции РФ. По его словам, Москва настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном соблюдении ключевых требований российской стороны.

"Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки. Имею в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия. И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, в первую очередь, как я сказал, проявляя заботу о том, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не направлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны", – сказал Путин.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 14 марта заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, причем пакетом и на прежних условиях. В ведомстве объяснили такой срок действия соглашения отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Продление зерновой сделки подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своей речи глава государства поблагодарил ООН за помощь в переговорах.

В самой Организации Объединенных Наций также сообщили о продлении соглашения, однако не уточнили сроки. Официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик отметил, что с момента заключения сделки в 45 стран мира удалось перевезти 25 миллионов тонн зерна и продовольствия.

Россия будет добиваться от Запада полного выполнения условий зерновой сделки – Захарова

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