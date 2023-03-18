Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки, передает ТАСС.

"Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами (Россией и Украиной – прим. ред.)", – заявил турецкий лидер.

Во время своего выступления в городе Чанаккале, Эрдоган поблагодарил ООН за усилия, которые были приложены к достижению многосторонних договоренностей.

14 марта заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, причем пакетом и на прежних условиях. В ведомстве объяснили такой срок действия соглашения отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Россия будет добиваться от Запада полного выполнения условий зерновой сделки – Захарова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!