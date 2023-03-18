У Запада есть два месяца на снятие санкций с сельскохозэкспорта из РФ – Небензя

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У Соединенных Штатов, Евросоюза и Лондона есть два месяца на то, чтобы снять все санкции, мешающие сельхозэкспорту из России. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Небензя напомнил, что 13 марта российская сторона уведомила турецкую и украинскую, что не возражает против продления зерновой сделки после 18 марта на 60 дней. По словам постпреда РФ, дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении обозначенных РФ проблем.

"Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому гумкоридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт", – приводит слова постпреда РФ РИА Новости.

В противном случае, по словам Небензи, становится неясным, каким образом будет осуществляться пакетная концепция генерального секретаря ООН в рамках стамбульских договоренностей.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила в своем докладе Совбезу ООН, что украинские власти в ходе конфликта в Донбассе полностью пренебрегли не только международным правом, но и основополагающими принципами гуманизма.

До этого Василий Небензя прокомментировал ситуацию с решением Международного уголовного суда (МУС) об аресте Владимира Путина. Он назвал действия суда возмутительными, а само решение – незаконным.

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