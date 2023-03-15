Захарова назвала враньем слова Запада об изъятиях из санкций продукции РФ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Заявления Соединенных Штатов и Евросоюза касательно позиции РФ по продлению "черноморской инициативы" лицемерны и искажают факты. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, Захарова заявила, что обещания Запада по изъятию из санкций против России продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделки являются "откровенным враньем".

Она добавила, что без каких-либо конкретных подвижек в этом вопросе все клятвы Запада об изъятиях из их санкций, а также заверения о приверженности глобальной продовольственной безопасности являются не более, чем намеренным лукавством.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в теме осуществления зерновой сделки наблюдаются определенные подвижки, однако у российской стороны все еще остается ряд вопросов: в частности, по поводу конечных получателей.

До этого Захарова заявила, что российская сторона готова и дальше выполнять свою часть договора по зерновой сделке при условии, если другие ее участники будут следовать обязательствам на равноправной основе.

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