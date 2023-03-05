Россия готова участвовать в зерновой сделке лишь при ее равноправном выполнении – МИД РФ

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Российская сторона готова и дальше выполнять свою часть договора по зерновой сделке при условии, если другие ее участники будут следовать обязательствам на равноправной основе. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

"Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", – заявила она в эфире телеканала "Россия 1".

Однако Захарова подчеркнула, что российская сторона не будет участвовать в сделке, если это будет "очередная попытка вытащить то, что нужно им".

До этого в МИД России поделились, что страны Запада саботируют выполнение российской части пакета по зерновой сделке. В связи с этим, подчеркнули в министерстве, пакет договоренностей не работает.

В российском ведомстве призвали прекратить "разыгрывать продовольственную карту", отметив, что большая часть зерна из Украины отправляется не в бедные страны, а в Евросоюз.

После министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара делает все возможное для обеспечения реализации и продления зерновой сделки.

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