Турция и ООН потребовали от Запада гарантий по зерновой сделке – СМИ

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Турция и ООН хотят получить точные гарантии по выходу аграрной продукции и аммиака РФ на рынки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, сейчас существуют препятствия по логистике, страховке и оплате.

"Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано", – заявил источник.

Он добавил, что подобное решение поспособствует беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили о манипуляции со стороны ООН и передергивании фактов об этой сделке.

При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что тех или иных решений по выполнению части зерновой инициативы сейчас нет. Он отметил, что оценки Россией этой сделки и ее реализации остаются прежними.

Вершинин заявил, что российская сторона поддерживает диалог с ООН по вопросу экспорта сельхозпродукции из РФ и постоянно добивается, чтобы выполнялись все взятые обязательства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы о бесплатных поставках российской сельхозпродукции нуждающимся африканским странам. Турецкий лидер отметил, что благодаря решению удастся улучшить обстановку с вывозом зерна из Украины, при которой на бедные страны Африки приходится всего 14% от общего экспорта.

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