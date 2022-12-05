В МИД РФ заявили об отсутствии сдвигов по продвижению удобрений по зерновой сделке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что сдвигов по выполнению части зерновой сделки, которые касаются продвижения российских сельхозпродуктов и удобрений на мировые рынки, не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что сделка состоит из двух частей. Так, соглашение предусматривает вывоз украинского зерна и обеспечение доступа российских сельхозпродуктов и удобрений на мировой рынок.

"По второй части мы не видим существенных сдвигов, но мы будем вместе с ООН этого добиваться", – сказал замминистра.

По его словам, оценки Россией зерновой сделки и ее реализации "остаются прежними".

Вершинин также рассказал, что РФ находится в постоянном контакте с ООН по вопросу экспорта российской сельхозпродукции и настойчиво добивается, чтобы выполнялись все взятые обязательства.

"Мы настойчиво добиваемся того, чтобы все обязательства, которые взяты Секретариатом ООН в отношении этой части сделки, были выполнены", – добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения Брюсселя о том, что антироссийские санкции не ограничивают экспорт сельхозпродукции из РФ, являются откровенной ложью.

По его словам, в санкционных списках действительно нет рубрики "удобрения и продовольствие из России", однако ограничения распространяются на банковские транзакции для Россельхозбанка и других российских кредитных организаций. Лавров пояснил, что они были отключены от SWIFT.

До этого Вершинин заявил, что Россия планирует добиться переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT. По его словам, эта организация обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям.



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