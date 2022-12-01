Лавров назвал ложью заявления, что санкции Запада не ограничивают экспорт удобрений из РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Утверждения Брюсселя о том, что антироссийские санкции не ограничивают экспорт сельхозпродукции из РФ, являются откровенной ложью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По крайней мере, неделю назад я слышал очередное заявление то ли (верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа. – Прим. ред.) Борреля, то ли кого-то еще из этой евроструктуры о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений, российского зерна в санкциях не содержится. Но это откровенная ложь", – сказал он.

По словам министра, в санкционных списках действительно нет рубрики "удобрения и продовольствие из России", однако ограничения распространяются на банковские транзакции для Россельхозбанка и других российских кредитных организаций. Он пояснил, что они были отключены от SWIFT.

"Также в санкции включен запрет на доступ наших судов в европейские порты, а зарубежных судов – в российские порты. И также санкции касаются фрахта судов и страхования судов", – заявил Лавров.

Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш пытается добиться снятия этих преград, однако представителям всемирной организации приходится буквально выбивать из США и Евросоюза соответствующие разрешения.

"Уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки. Реакция США и Евросоюза крайне медленная, из них приходится нашим ооновским коллегам буквально "выбивать" каждый раз какие-то исключения", – добавил Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия планирует добиться переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT. По его словам, эта организация обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям. Он добавил, что данный вопрос обсуждался в рамках консультаций с делегацией ООН.



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