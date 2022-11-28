Евросоюз изучит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT – представитель ЕК

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Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что в ЕС изучат возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает газета "Известия".

"Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT", – сказал он.

Стано заявил, что любая поправка должна быть единогласно принята государствами – членами европейского совета. В то же время он напомнил, что меры Евросоюза предусматривают отступление от санкций, позволяющие операторам ЕС иметь дело с подпавшими под них банками РФ.

В свою очередь, глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что РСХБ не играет столь большого значения для аграрных компаний России, поскольку через данный банк не проходят какие-либо платежи, однако сделки через другие банки, по его словам, из-за санкций проходят с трудом.

"В основном мы действуем через международные банки-посредники, например, турецкие. Но в последнее время они также опасаются вторичных санкций, что сильно затрудняет работу и транзакции для российских аграрных компаний", – отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия планирует добиться переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT. По его словам, эта организация обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям. Он добавил, что данный вопрос обсуждался в рамках консультаций с делегацией ООН.



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