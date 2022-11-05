Россия призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка – СМИ

Фото: depositphotos/Kordin

Россия призвала западные страны снять санкции с Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что если Запад разрешит государственному кредитору восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, кредитная организация сможет обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары.

По информации источника агентства в ООН, эта инициатива обсуждается с представителями Евросоюза и другими сторонами.

Ранее сообщалось, что Москва и Анкара договорились в рамках зерновой сделки бесплатно поставлять продовольствие наиболее нуждающимся странам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что намерен дополнительно поднять вопрос поставок в Африку продовольствия в ходе саммита G20. Он подчеркнул, что его страна намерена проследить за тем, чтобы продовольствие доходило до стран, которые переживают голод.

Ранее о готовности России на безвозмездной основе поставлять зерно беднейшим странам заявил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что, несмотря на возможные нарушения со стороны Киева, Москва намерена продолжать сотрудничать по этому вопросу с Анкарой.

В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора из украинских портов. После этого инцидента Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке.

Позже Анкара заверила Москву в отсутствии опасений в вопросе обеспечения безопасности зернового коридора. В этот же день Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке.



Путин заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!