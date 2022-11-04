Россия и Турция договорились бесплатно поставлять зерно в бедные страны – Эрдоган

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва и Анкара договорились в рамках зерновой сделки бесплатно поставлять продовольствие наиболее нуждающимся странам. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы (в Анкаре. – Прим. ред.) согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора", – приводит его словам ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что намерен дополнительно поднять вопрос поставок в Африку продовольствия в ходе саммита G20, и отметил, что его страна намерена проследить за тем, чтобы продовольствие доходило до стран, которые переживают голод.

Ранее о готовности России на безвозмездной основе поставлять зерно беднейшим странам заявил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что, несмотря на возможные нарушения со стороны Киева, Москва намерена продолжать сотрудничать по этому вопросу с Анкарой.

В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора из украинских портов. После этого инцидента Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке.

Накануне стало известно, что Анкара заверила Москву в отсутствии опасений в вопросе обеспечения безопасности зернового коридора. В этот же день Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке.



Путин заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам

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