13:28Политика
Россия возобновляет участие в зерновой сделке – Минобороны
Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
Россия возобновляет участие в зерновой сделке, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.
По информации военного ведомства, российская сторона получила гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боев.
"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения", – говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что, согласно полученным гарантиям, также не должны будут использоваться для ведения военных действий и украинские порты.
Участие страны в зерновой сделке было приостановлено 29 октября из-за ударов Вооруженными силами Украины по кораблям Черноморского флота РФ в Севастополе.
Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что зерновую сделку нельзя возобновить, пока коридор безопасности используется для совершения терактов. По его словам, в этот раз Владимир Зеленский перечеркнул все договоренности, которые были достигнуты при участии турецкой стороны и ООН.
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