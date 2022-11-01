Киев должен гарантировать неиспользование зернового коридора в военных целях – МИД РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти Украины должны предоставить России гарантии того, что гуманитарный коридор для поставок зерна в Черном море не будет использоваться в военных целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе переговоров с послом Турции в России Мехметом Самсаром. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ключевые направления сотрудничества Москвы и Анкары на международных площадках, в том числе дальнейшую судьбу зерновой сделки после атаки Киева на российские корабли в Севастополе.

"С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях", – говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого выразил уверенность в том, что решение о дальнейших поставках зерна с Украины будет найдено. По словам Эрдогана, данная проблема будет разрешена посредством сотрудничества между Москвой и Анкарой.

29 октября российская сторона решила приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на суда Черноморского флота. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по зерновой сделке, несмотря на колебания со стороны России.

В МИД заявили, что пока рано говорить о возвращении РФ в зерновую сделку

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