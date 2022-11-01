Шольц и Зеленский призвали не ставить под угрозу реализацию зерновой сделки

Фото: depositphotos/mikdam

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Он добавил, что стороны призвали не ставить под угрозу зерновое соглашение, чтобы не усугублять ситуацию с продовольствием в мире.

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев применил девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В Минобороны рассказали, что корабли, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Из-за происшествия Москва приостановила свое участие в зерновой сделке. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли будет реализуема без участия России. Он подчеркнул, что без гарантий РФ значительно возрастают риски.



Россия примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море – Небензя

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!