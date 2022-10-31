В Кремле заявили, что зерновая сделка вряд ли реализуема без России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о низкой вероятности реализации зерновой сделки без участия России. По его мнению, без гарантий со стороны РФ заметно возрастают риски.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый", – передает ТАСС его слова.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Причиной такого решения стала атака ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые в том числе обеспечивали безопасность зернового коридора.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.

Дипломат отметил, что произошедшее является полнейшим безобразием, нарушившим все договоренности, которые были достигнуты.



Россия не гарантирует безопасность судов зерновой сделки – посол РФ в Турции

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