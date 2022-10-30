В МИД заявили, что пока рано говорить о возвращении РФ в зерновую сделку

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Говорить о возвращении России в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота в районе Севастополя. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, произошедшее является полнейшим безобразием, нарушившим все договоренности, которые были достигнуты.

"Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги", – приводит слова Руденко РИА Новости.

Он напомнил, что Москва созвала заседание Совета безопасности ООН для обсуждения этой проблемы.

Минобороны РФ объявило о приостановке участия страны в зерновой сделке 29 октября после атаки Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе. Отмечалось, что указанные судна обеспечивали безопасность зернового коридора.

Позже в НАТО призвали Россию изменить это решение. Представитель Альянса Оана Лунгеску заявили, что возобновление сделки позволит продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается.



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