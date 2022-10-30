Продовольственные сделки должны заключаться без участия Запада – Косачев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Теракт в бухте Севастополя, организованный Киевом при содействии британских инструкторов, наглядно доказал, что все продовольственные сделки должны заключаться без участия и посредничества западных стран, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Становится очевидным, что любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада, включая его посредничество (читай – установление спекулятивных цен), и с эффективным международным контролем за поставками в реально нуждающиеся страны", – написал он в своем телеграм-канале.

Косачев отметил, что международное сообщество должно сконцентрироваться не на разблокировке украинских портов, а на осуждении действий Киева и Запада, направленных на разрушение логистических цепочек поставки продовольствия и зерна из РФ. При этом, по словам сенатора, зерновая сделка и без совершенного теракта вызывала множество вопросов.

"Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлялось не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН для самых нуждающихся стран было загружено всего два корабля из 87", – указал парламентарий.

По словам Косачева, в 2021 году на Запад приходилось только 28% зерновых поставок Украины, а в 2022 году их доля увеличилась до 81%. Кроме того, не до конца выяснена роль зерновых коридоров в организации теракта на Крымском мосту.

Накануне Минобороны РФ сообщило о приостановке участия России в зерновой сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в зерновой сделке и призывают ее продолжить работу.

Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов – МО РФ

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