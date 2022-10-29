В ГД заявили, что выход из зерновой сделки не будет иметь последствий для РФ

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Отказ России участвовать в зерновой сделке не будет иметь для страны последствий. Такое мнение выразил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, удар со стороны ВСУ по побережью Севастополя является прямым нарушением договоренностей.

"Украина атаковала наши суда, которые отвечают за безопасность провода судов с зерном. И это есть прямое нарушение всех договоренностей", – указал Чепа.

29 октября министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия страны в зерновой сделке. Позднее российская сторона официально уведомила об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Сообщалось, что поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.



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