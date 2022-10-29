РФ уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке

Фото: ТАСС/AP/Seth Wenig

Российская сторона сообщила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о приостановке своего участия в зерновой сделке, передает РИА Новости.

Из письма постоянного представителя РФ Василия Небензи генсеку ООН следует, что из-за ударов ВСУ Россия не может гарантировать безопасность кораблей, участвующих в сделке.

"Таком образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период", – говорится в сообщении.

29 октября министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия страны в зерновой сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская сторона прекратила действие зерновой сделки "под надуманным предлогом". Он также подчеркивал, что все государства должны требовать от России возвращения к обязательствам по сделке.



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