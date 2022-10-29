В МИД Украины заявили, что РФ приостановила зерновую сделку "под надуманным предлогом"

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Российская сторона прекратила действие зерновой сделки "под надуманным предлогом". Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор", – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба также подчеркнул, что все государства должны требовать от России возвращения к обязательствам по сделке.

29 октября министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия страны в зерновой сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

В МИД РФ отмечали, что РФ не может дать гарантию безопасности гражданских сухогрузов, которые принимают участие в зерновой сделке, в связи с действиями ВСУ. По этой причине и приостанавливается реализация сделки на неопределенный срок.



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