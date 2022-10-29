В МИД прокомментировали приостановку участия РФ в зерновой сделке

Фото: Москва 24/Роман Балаев

РФ не может дать гарантию безопасности гражданских сухогрузов, которые принимают участие в зерновой сделке, в связи с действиями ВСУ. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что по этой причине и приостанавливается реализация сделки на неопределенный срок.

"Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия", – говорится в сообщении.

29 октября министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия страны в зерновой сделке.

Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

В данной атаке Россия обвинила Киев и специалистов из Великобритании.



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