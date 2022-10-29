29 октября, 18:52Политика
В МИД прокомментировали приостановку участия РФ в зерновой сделке
Фото: Москва 24/Роман Балаев
РФ не может дать гарантию безопасности гражданских сухогрузов, которые принимают участие в зерновой сделке, в связи с действиями ВСУ. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.
В ведомстве уточнили, что по этой причине и приостанавливается реализация сделки на неопределенный срок.
"Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия", – говорится в сообщении.
29 октября министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия страны в зерновой сделке.
Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.
В данной атаке Россия обвинила Киев и специалистов из Великобритании.
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