Эрдоган рассказал о надежде на поставки сельхозпродукции из РФ в нуждающиеся страны

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он надеется на развитие зерновой сделки, благодаря которой начнутся поставки сельхозпродукции и удобрений из России, в первую очередь в нуждающиеся государства. Об этом сообщает телеканал ТРТ.

"Во время последнего разговора с (президентом РФ Владимиром. – Прим. ред.) Путиным мы обсуждали вопрос о возможности поставок из России в бедные страны зерна и удобрений. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему", – отметил Эрдоган.

С таким заявлением о выступил перед молодыми людьми в городе Диярбакыр на юго-востоке государства.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Подобная сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с украинской стороны, не должны подвергаться нападениям.

Позже посольство РФ в США заявило, что санкционное давление Запада мешает экспорту российской сельскохозяйственной продукции. Из-за ограничений больше всех страдают нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.

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